植田氏起用、政府との連携考慮 松野官房長官「持続的成長図る」―日銀総裁人事案
2023年02月14日17時15分
松野博一官房長官は１４日の記者会見で、次期日銀総裁に植田和男氏を起用する人事案を国会に提示したことに関し、「政府との連携の下、金融政策運営を行える方を念頭に検討した」と明らかにした。その上で「政府と日銀が一体となって、物価安定の下で持続的な経済成長の実現に取り組むことが必要だ」と強調した。
植田氏起用、政府との連携考慮 松野官房長官「持続的成長図る」…
2023年02月14日17時15分
松野博一官房長官は１４日の記者会見で、次期日銀総裁に植田和男氏を起用する人事案を国会に提示したことに関し、「政府との連携の下、金融政策運営を行える方を念頭に検討した」と明らかにした。その上で「政府と日銀が一体となって、物価安定の下で持続的な経済成長の実現に取り組むことが必要だ」と強調した。
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