松野博一官房長官は１４日の記者会見で、次期日銀総裁に植田和男氏を起用する人事案を国会に提示したことに関し、「政府との連携の下、金融政策運営を行える方を念頭に検討した」と述べた。「主要国中央銀行との連携や内外市場関係者への発信力も考慮した」と説明。「国際的にも著名な経済学者で、金融分野に高い見識を有する」とも語った。