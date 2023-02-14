政府との連携考慮 日銀総裁人事案で松野官房長官
2023年02月14日16時37分
松野博一官房長官は１４日の記者会見で、次期日銀総裁に植田和男氏を起用する人事案を国会に提示したことに関し、「政府との連携の下、金融政策運営を行える方を念頭に検討した」と述べた。「主要国中央銀行との連携や内外市場関係者への発信力も考慮した」と説明。「国際的にも著名な経済学者で、金融分野に高い見識を有する」とも語った。
政府との連携考慮 日銀総裁人事案で松野官房長官
2023年02月14日16時37分
松野博一官房長官は１４日の記者会見で、次期日銀総裁に植田和男氏を起用する人事案を国会に提示したことに関し、「政府との連携の下、金融政策運営を行える方を念頭に検討した」と述べた。「主要国中央銀行との連携や内外市場関係者への発信力も考慮した」と説明。「国際的にも著名な経済学者で、金融分野に高い見識を有する」とも語った。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
電通、特別委員会設置 東京五輪汚職・談合受け(02/14 16:42)
政府との連携考慮 日銀総裁人事案で松野官房長官(02/14 16:37)
楽天Ｇ、３７２８億円の赤字 過去最大―２２年１２月期(02/14 15:59)
１７５円高の２万７６０２円７７銭 １４日の平均株価(02/14 15:08)
出前館、第２類医薬品の取り扱い開始 都内ドラッグストアから宅配(02/14 14:52)
伊藤忠、「トニーモリー」国内独占販売 韓国コスメ、販路拡大へ(02/14 14:51)
伊藤忠、「トニーモリー」国内独占販売 韓国コスメ、販路拡大へ(02/14 13:29)
〔新規公開〕プライム・ストラテジー、２２日スタンダード上場 ウェブを高速稼働(02/14 12:43)
事前報道で調査要求 衆参、日銀人事巡り(02/14 12:26)
円相場、１３２円１５～１５銭 １４日正午現在(02/14 12:08)
１５２円高の２万７５７９円６１銭 １４日午前の平均株価(02/14 11:43)
植田日銀総裁案を国会提示 副総裁に氷見野・内田氏―政府(02/14 11:27)
実質ＧＤＰ、年０．６％増 ２期ぶりプラス、伸び鈍く―昨年１０～１２月期(02/14 11:22)
アベノミクスの「仕上げ」期待 次期日銀総裁に注文―西村経産相(02/14 11:16)
労務単価、５．２％引き上げ １１年連続、賃金上昇を反映―国交省(02/14 11:11)
原発６０年超「丁寧に説明」 松野官房長官(02/14 11:06)
円相場、１３２円３５～３５銭 １４日午前９時現在(02/14 09:05)
「ＮＩＳＡの日」、投資呼び掛け 制度拡充、取り組み強化―証券各社(02/14 07:06)
市場関係者、大規模緩和の「出口」に注目 植田氏、対話改善に期待―日銀総裁(02/14 07:05)
日銀人事、岸田首相「二兎」追う 安倍派理解と出口戦略―学者起用、１月中旬浮上(02/14 07:04)
「原発６０年超」対応を決定 多数決で、反対意見も―規制委(02/13 22:06)
河野担当相がヒアリング 値上げで電力４社から―消費者庁(02/13 20:20)
日産・ルノー、インドで新型６車種 ＥＶなど共同開発、最大２０００人雇用(02/13 19:52)
社外取交代で利益率改善 フジテックに提案―物言う株主(02/13 19:43)
病床確保料の継続要請 新型コロナ「５類」移行、厚労相と会談―全国知事会(02/13 19:35)
トヨタ、２６年に次世代ＥＶ 設計見直し、「レクサス」で(02/13 19:03)
東京円・株、下落 日銀人事は材料視されず(02/13 18:59)
サンリオ、２２年４～１２月期決算の発表延期 売上計上月操作の疑いで(02/13 18:59)
缶コーヒー「ファイア」値上げ キリンビバ(02/13 17:49)
委託契約を自主点検 価格転嫁問題―日本郵便(02/13 17:35)
ビジネスワイヤ
PR TIMES