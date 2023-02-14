電通グループは１４日、東京五輪・パラリンピック汚職・談合事件を受け、社外取締役による特別委員会の設置を発表した。同委員会は外部有識者で構成する第三者委員会を主導。同社は、事件の原因究明や再発防止などの提言を受ける。

特別委は１４日付で設置。社外取締役で監査等委員を務める松井巖氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏の３氏で構成する。