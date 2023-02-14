楽天Ｇ、３７２８億円の赤字 過去最大―２２年１２月期
2023年02月14日15時59分
楽天グループが１４日発表した２０２２年１２月期連結決算（国際会計基準）は、純損益が過去最大の３７２８億円の赤字（前期は１３３８億円の赤字）となった。赤字は４年連続。
楽天Ｇ、３７２８億円の赤字 過去最大―２２年１２月期
2023年02月14日15時59分
楽天グループが１４日発表した２０２２年１２月期連結決算（国際会計基準）は、純損益が過去最大の３７２８億円の赤字（前期は１３３８億円の赤字）となった。赤字は４年連続。
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