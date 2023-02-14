ＮＨＬ試合結果（１３日）
2023年02月14日15時56分
セネタース ４―３ フレームズ
コヨーテス ４―２ プレデターズ
パンサーズ ２―１ ワイルド
レッドウイン ６―１ カナックス
グズ
キングズ ５―２ セーバーズ
（時事）
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セネタース ４―３ フレームズ
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