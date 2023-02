ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 象徴的な美容・起業家精神企業のメアリー・ケイは本日、シェリル・アドキンスグリーンを最高エクスペリエンス責任者に任命したと発表しました。この新たな役割で、アドキンスグリーンは、360度の統合顧客エクスペリエンスを通じて数百万人の独立美容コンサルタントの成功をサポートします。

“Mary Kay Ash always said, ‘Picture every person with an invisible sign around their neck that says Make Me Feel Important,’” said Adkins-Green. “This will be my mantra as I take on this exciting new role.” (Credit: Mary Kay Inc.)