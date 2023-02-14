宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１４日、鹿児島県・種子島宇宙センターで１５日に予定していたＨ３ロケット試験機１号機の打ち上げを、１７日に延期すると発表した。天候条件が整わないことが分かったためだとしている。打ち上げ時間帯は、午前１０時３７分５５秒から同４４分１５秒までの間。