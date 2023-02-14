Ｈ３初打ち上げ、１７日に 天候条件整わず―ＪＡＸＡ
2023年02月14日10時56分
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１４日、鹿児島県・種子島宇宙センターで１５日に予定していたＨ３ロケット試験機１号機の打ち上げを、１７日に延期すると発表した。天候条件が整わないことが分かったためだとしている。打ち上げ時間帯は、午前１０時３７分５５秒から同４４分１５秒までの間。
Ｈ３初打ち上げ、１７日に 天候条件整わず―ＪＡＸＡ
2023年02月14日10時56分
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１４日、鹿児島県・種子島宇宙センターで１５日に予定していたＨ３ロケット試験機１号機の打ち上げを、１７日に延期すると発表した。天候条件が整わないことが分かったためだとしている。打ち上げ時間帯は、午前１０時３７分５５秒から同４４分１５秒までの間。
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