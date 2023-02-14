主な日本選手の成績（１３日） 欧州サッカー
2023年02月14日09時55分
【ポルトガル】
▽相馬（カザピア） ボアビスタ戦で後半１４分から出場。０―０。（時事）
主な日本選手の成績（１３日） 欧州サッカー
2023年02月14日09時55分
【ポルトガル】
▽相馬（カザピア） ボアビスタ戦で後半１４分から出場。０―０。（時事）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
西岡が２回戦へ 男子テニス(02/14 11:24)
日本の野球「基本がしっかり」 ＷＢＣ米国代表のシュワーバー(02/14 10:56)
主な日本選手の成績（１３日） 欧州サッカー(02/14 09:55)
欧州サッカー各国リーグ（１３日）(02/14 09:28)
ＵＥＦＡに一義的責任 欧州ＣＬ決勝の混乱で―サッカー(02/14 09:15)
ロシア、Ｕ１７南アジア選手権参加へ サッカー女子(02/14 08:39)
久保が先制ゴール スペイン・サッカー(02/14 08:30)
畑岡、１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク(02/14 07:57)
２０２３年、Ｊ１戦力分析（２） 浦和・Ｇ大阪・新潟(02/14 07:08)
２０２３年、Ｊ１戦力分析（１） Ｆ東京・湘南・横浜Ｃ(02/14 07:07)
米大リーグ、１５日キャンプイン 大谷、千賀ら始動(02/14 07:06)
ＡＳ男子の競技普及願って 佐藤陽、福岡世界水泳に意欲(02/14 05:23)
石川が開幕投手 プロ野球・ロッテ(02/14 05:05)
「チームが勝てば１００点」 ２１歳佐々木朗、世界に挑む―ＷＢＣ(02/14 05:04)
江村美咲、日本女子初の世界１位 フェンシング(02/13 23:54)
ＤｅＮＡ浜口、意欲的に１７０球 米修行の収穫十分―プロ野球(02/13 20:07)
鈴木康二朗さん、１９年に死去 王の７５６号で対戦、７０歳―プロ野球(02/13 19:26)
西郷が開幕戦欠場にコメント 女子ゴルフ(02/13 19:15)
西武の呉念庭、台湾代表に合流へ プロ野球(02/13 19:05)
佐藤がミズノ加入 陸上４００メートル(02/13 18:59)
平野流、小野らＨＰ代表 モーグルは堀島、川村ら―スキー世界選手権(02/13 18:57)
木下神奈川の１位決めた張本美和、「エース起用」で４戦４勝〔Ｔリーグ〕(02/13 18:50)
Ｗ杯後初戦はウルグアイと 森保監督「乗り越えるべき強敵」―サッカー日本代表(02/13 18:35)
真砂、日本との対戦「光栄」 中国代表に選出―ＷＢＣ(02/13 18:26)
楽天の新人小孫、打撃投手で手応え プロ野球(02/13 18:17)
小林陵、高梨らジャンプ代表 世界ノルディック(02/13 17:39)
スーパーボウル・談話(02/13 17:39)
楽天の開幕投手は田中将 新球場で日本ハム戦―プロ野球(02/13 17:36)
マホームズ、新たな歴史 攻撃引っ張り２度目の栄冠―スーパーボウル(02/13 17:36)
乾が左膝負傷 Ｊ２清水(02/13 17:23)