主な日本選手の成績（１３日） 欧州サッカー
2023年02月14日09時55分
【ポルトガル】
▽相馬（カザピア） ボアビスタ戦で後半１４分から出場。０―０。（時事）
主な日本選手の成績（１３日） 欧州サッカー
2023年02月14日09時55分
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