円相場、１３２円３５～３５銭 １４日午前９時現在
2023年02月14日09時05分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円３５～３５銭と、前日（１３２円１３～１３銭）に比べ２２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３２円３５～３５銭 １４日午前９時現在
2023年02月14日09時05分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円３５～３５銭と、前日（１３２円１３～１３銭）に比べ２２銭の円安・ドル高となった。
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