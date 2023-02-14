【マラボＡＦＰ時事】アフリカ中部の赤道ギニア政府は１３日、北東部キエンテム県でエボラ出血熱に似たマールブルグ病にかかった９人が死亡したと発表した。同県を封鎖対象に指定したという。赤道ギニアでの感染確認は初めて。



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同国保健相は記者会見で、９人は先月７日～今月７日に死亡したと説明。今月１０日に死亡した感染が疑われる患者１人についても、検査が行われると述べた。