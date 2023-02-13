映画『ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ』韓国歴代日本ア…
韓国で公開中の映画『ザ・ファースト・スラムダンク（ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ）』が日本アニメ歴代興行２位にランクインした。
１３日、韓国映画振興院統合電算網によると、１０日から１２日の週… 全文表示（2023/02/13-10:58）
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韓流
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