ＮＹ円、１３２円台後半
2023年02月13日23時42分
【ニューヨーク時事】週明け１３日午前のニューヨーク外国為替市場では、１４日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を前に円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前９時現在は１３２円７０～８０銭と、前週末午後５時比１円３４銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３２円台後半
2023年02月13日23時42分
【ニューヨーク時事】週明け１３日午前のニューヨーク外国為替市場では、１４日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を前に円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前９時現在は１３２円７０～８０銭と、前週末午後５時比１円３４銭の円安・ドル高。
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