【ロンドン時事】週明け１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利上昇を受けて円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３２円台後半に下落した。正午現在は１３２円６０～７０銭と、前週末午後４時比１円３５銭の円安・ドル高。