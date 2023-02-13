時事ドットコムニュース

>

新型コロナウイルス最新情報

>

病床確保料の継続要請　新型コロナ「５類」移行、厚労…

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

病床確保料の継続要請　新型コロナ「５類」移行、厚労相と会談―全国知事会

2023年02月13日19時35分

全国知事会の平井伸治会長

全国知事会の平井伸治会長

　全国知事会の平井伸治会長（鳥取県知事）は１３日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「５類」に移行されることを受け、加藤勝信厚生労働相とオンラインで会談した。クラスター（感染者集団）発生などに備え、事前に病床を確保する医療機関に支給される「病床確保料」の継続を要請。平井氏によると、加藤氏は「知事会や他の関係機関とも協議し、調整したい」と応じたという。

関連記事

こんな記事も

新型コロナウイルス最新情報

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
2月の特集は「『移民』の深層」。
日本内外の移民・外国人労働者問題について考察する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ