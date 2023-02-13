宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の新型ロケット「Ｈ３」試験機１号機の打ち上げを２日後に控え、開発責任者の岡田匡史プロジェクトマネジャーらが１３日、オンラインで記者会見した。岡田氏は「ようやくここまで来た。最後の最後まで、ロケットが成功するよう気を抜かずに頑張りたい」と意気込みを語った。