三反園氏が自民会派入り
2023年02月13日18時17分
自民党は１３日、無所属の三反園訓衆院議員（鹿児島２区）の会派入りを衆院事務局に届け出た。会派名も「自由民主党」から「自由民主党・無所属の会」に変更した。新たな勢力分野は次の通り。
自民・無所属の会２６０▽立民・無所属９７▽維新４０▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ３▽無所属４▽欠員４。
三反園氏が自民会派入り
2023年02月13日18時17分
自民党は１３日、無所属の三反園訓衆院議員（鹿児島２区）の会派入りを衆院事務局に届け出た。会派名も「自由民主党」から「自由民主党・無所属の会」に変更した。新たな勢力分野は次の通り。
自民・無所属の会２６０▽立民・無所属９７▽維新４０▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ３▽無所属４▽欠員４。
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