円、１３２円台半ば ロンドン外為
2023年02月13日18時15分
【ロンドン時事】週明け１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台半ばに下落した。午前９時現在は１３２円４０～５０銭と、前週末午後４時比１円１５銭の円安・ドル高。
円、１３２円台半ば ロンドン外為
2023年02月13日18時15分
【ロンドン時事】週明け１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台半ばに下落した。午前９時現在は１３２円４０～５０銭と、前週末午後４時比１円１５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル