キリンビバレッジが５月に値上げする缶コーヒー「キリン ファイア 挽きたて微糖」（１８５グラム）（同社提供）

キリンビバレッジは１３日、缶入り飲料など４２品を５月１日納品分から値上げすると発表した。税別希望小売価格を１９～２３％引き上げる。原材料やエネルギー価格の高騰などが理由で、缶商品の値上げはボトル缶を除いて１９９８年以来、２５年ぶり。「キリン ファイア 挽きたて微糖」（１８５グラム）は税込み１２５円から１５２円、缶の「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」（１８５グラム）は８７円から１０３円に値上げする。