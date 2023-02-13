国内では１３日、新たに９３８０人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者が１万人を割ったのは昨年６月２７日以来７カ月半ぶり。重症者は前日比５人減の２８６人、新たな死者は１３０人だった。

東京都では、新たに８１０人の感染が確認された。前週の月曜日と比べ約３００人減少し、２日連続で１０００人を下回った。新たな死者は８人。都基準の重症者は１８人で前日から３人減った。