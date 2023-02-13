東京都は１３日、新たに８１０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の月曜日と比べ約３００人減少し、２日連続で１０００人を下回った。

新たな死者は８人。都基準の重症者は１８人で前日から３人減った。