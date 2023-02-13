主な日本選手の成績（１２日） 欧州サッカー
2023年02月13日16時40分
【ドイツ】
▽田中碧（２部デュッセルドルフ） ザントハウゼン戦で後半途中に退く。２―０。
【ポルトガル】
▽守田（スポルティング） ポルト戦でベンチ外。１―２。
【ベルギー】
▽ＧＫシュミット、岡崎（シントトロイデン） アンデルレヒト戦でシュミットはフル出場、岡崎は後半終了間際に退く。１―３。
【フランス】
▽オナイウ（トゥールーズ） レンヌ戦で後半途中から出場。３―１。（時事）
主な日本選手の成績（１２日） 欧州サッカー
2023年02月13日16時40分
【ドイツ】
▽田中碧（２部デュッセルドルフ） ザントハウゼン戦で後半途中に退く。２―０。
【ポルトガル】
▽守田（スポルティング） ポルト戦でベンチ外。１―２。
【ベルギー】
▽ＧＫシュミット、岡崎（シントトロイデン） アンデルレヒト戦でシュミットはフル出場、岡崎は後半終了間際に退く。１―３。
【フランス】
▽オナイウ（トゥールーズ） レンヌ戦で後半途中から出場。３―１。（時事）
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