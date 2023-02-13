三井不動産は１３日、産官学で宇宙産業の活性化を目指す一般社団法人「クロスユー」を設立したと発表した。東京・日本橋を拠点に、交流の場の提供やイベントを通じ関連企業や異業種間の連携を促進。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）とも協定を結び、新ビジネス創出や技術革新を図る。

三井不動産の「日本橋再生計画」の一環。菰田正信社長は記者会見で「宇宙産業を発展させ、日本全体の産業競争力の強化と社会課題の解決に貢献したい」と強調した。