〔決算〕コメ兵ＨＤ、通期予想を上方修正 中古品販売が好調
2023年02月13日16時24分
コメ兵ホールディングス（ＨＤ）＝２０２３年３月期の連結業績予想を上方修正した。売上高は８５０億円（前回予想８２５億円）、純利益は３２億８０００万円（同２８億３０００万円）を見込む。中古品のＥＣ販売や法人向けオークションでの売り上げが好調に推移しているため。
〔決算〕コメ兵ＨＤ、通期予想を上方修正 中古品販売が好調
2023年02月13日16時24分
コメ兵ホールディングス（ＨＤ）＝２０２３年３月期の連結業績予想を上方修正した。売上高は８５０億円（前回予想８２５億円）、純利益は３２億８０００万円（同２８億３０００万円）を見込む。中古品のＥＣ販売や法人向けオークションでの売り上げが好調に推移しているため。
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