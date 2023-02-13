コメ兵ホールディングス（ＨＤ）＝２０２３年３月期の連結業績予想を上方修正した。売上高は８５０億円（前回予想８２５億円）、純利益は３２億８０００万円（同２８億３０００万円）を見込む。中古品のＥＣ販売や法人向けオークションでの売り上げが好調に推移しているため。