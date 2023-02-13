飯能３人殺害、男を鑑定留置 ６月１３日まで―さいたま地検
2023年02月13日16時23分
埼玉県飯能市の民家で住人夫婦ら親子３人が殺害された事件で、さいたま地検は１３日、殺人容疑で再逮捕された無職斎藤淳容疑者（４０）の鑑定留置を始めたと発表した。期間は６月１３日までで、刑事責任能力の有無を調べる。
飯能３人殺害、男を鑑定留置 ６月１３日まで―さいたま地検
2023年02月13日16時23分
埼玉県飯能市の民家で住人夫婦ら親子３人が殺害された事件で、さいたま地検は１３日、殺人容疑で再逮捕された無職斎藤淳容疑者（４０）の鑑定留置を始めたと発表した。期間は６月１３日までで、刑事責任能力の有無を調べる。
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