埼玉県飯能市の民家で住人夫婦ら親子３人が殺害された事件で、さいたま地検は１３日、殺人容疑で再逮捕された無職斎藤淳容疑者（４０）の鑑定留置を始めたと発表した。期間は６月１３日までで、刑事責任能力の有無を調べる。