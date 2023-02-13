２４３円安の２万７４２７円３２銭 １３日の平均株価
2023年02月13日15時10分
１３日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４２７円３２銭と前週末終値比２４３円６６銭安で終わった。出来高は概算で１１億５９００万株。
２４３円安の２万７４２７円３２銭 １３日の平均株価
2023年02月13日15時10分
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