ＮＨＬ試合結果（１２日）
2023年02月13日14時33分
カナディアン ６―２ オイラーズ
ズ
クラーケン ４―３ フライヤーズ
シャークス ４―１ キャピタルズ
ゴールデンナ ７―２ ダックス
イツ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１２日）
2023年02月13日14時33分
カナディアン ６―２ オイラーズ
ズ
クラーケン ４―３ フライヤーズ
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ゴールデンナ ７―２ ダックス
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