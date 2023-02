ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 女性エンパワメント・教育の世界的主唱者であるメアリー・ケイは最近、ダラス独立学区のYoung Women’s Preparatory Network(YWPN)/Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership Schoolの若い女性25人のグループを、STEAM分野の女性の教育的・啓発的探究のために迎えました。このイベントの流れで、2月11日の科学における女性と少女の国際デーが祝されました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230213005597/ja/

Mary Kay Inc. welcomed students from the Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School to R3 for a STEAM themed summit exploring being a woman in STEAM. (Photo: Mary Kay Inc.)