ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グリーンシティ・パートナーズとASMグローバルは本日、米国で最もグリーンな会場としてヘンライコ郡に建設予定の1万7000人収容のグリーンシティ・アリーナの開発・運営に関する契約を締結したと発表しました。

GreenCity development in Richmond, Virginia, site of proposed greenest arena in the U.S. (Photo: Business Wire)