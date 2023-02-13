宮城、福島で震度３
2023年02月13日10時33分
１３日午前１０時２分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、宮城県石巻市、福島県国見町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。
宮城、福島で震度３
2023年02月13日10時33分
１３日午前１０時２分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、宮城県石巻市、福島県国見町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。
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