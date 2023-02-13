米男子ゴルフ・談話
2023年02月13日10時22分
◇レベル低い
松山英樹 ショットもパットも全然。全てのレベルが低い。練習でうまくいっても試合でうまくいかない。（時事）
米男子ゴルフ・談話
2023年02月13日10時22分
◇レベル低い
松山英樹 ショットもパットも全然。全てのレベルが低い。練習でうまくいっても試合でうまくいかない。（時事）
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