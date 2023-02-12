東京都は１２日、新たに７９９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者が１０００人を下回るのは昨年６月１３日以来、８カ月ぶり。前週の日曜日と比べると１４８８人減少した。

新たに確認された死者は８人。都基準による重症者は２１人で、前日から１人減った。