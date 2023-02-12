ＮＢＡ試合結果（１１日）
2023年02月12日14時57分
７６ｅｒｓ １０１―９８ ネ ッ ツ
ナゲッツ １１９―１０５ ホーネッツ
ヒ ー ト １０７―１０３ マジック
ウィザーズ １２７―１１３ ペーサーズ
ホークス １２５―１０６ スパーズ
ニックス １２６―１２０ ジ ャ ズ
キャバリアー ９７―８９ ブ ル ズ
ズ
レーカーズ １０９―１０３ ウォリアーズ
キングズ １３３―１２８ マーベリック
ス
（時事）
ＮＢＡ試合結果（１１日）
2023年02月12日14時57分
７６ｅｒｓ １０１―９８ ネ ッ ツ
ナゲッツ １１９―１０５ ホーネッツ
ヒ ー ト １０７―１０３ マジック
ウィザーズ １２７―１１３ ペーサーズ
ホークス １２５―１０６ スパーズ
ニックス １２６―１２０ ジ ャ ズ
キャバリアー ９７―８９ ブ ル ズ
ズ
レーカーズ １０９―１０３ ウォリアーズ
キングズ １３３―１２８ マーベリック
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（時事）
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