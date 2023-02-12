サッカー・クラブＷ杯最終日（１１日、モロッコ・タンジェほか）
2023年02月12日10時50分
▽決勝
Ｒマドリー ５ ２―１ ３ アルヒラル
ド ３―２ （サウジア
（スペイン） ラビア）
▽３位決定戦
フラメンゴ ４ １―１ ２ アルアハリ
（ブラジル） ３―１ （エジプト）
（時事）
サッカー・クラブＷ杯最終日（１１日、モロッコ・タンジェほか）
2023年02月12日10時50分
▽決勝
Ｒマドリー ５ ２―１ ３ アルヒラル
ド ３―２ （サウジア
（スペイン） ラビア）
▽３位決定戦
フラメンゴ ４ １―１ ２ アルアハリ
（ブラジル） ３―１ （エジプト）
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