首相動静（２月１２日）
2023年02月12日09時49分
午前８時４６分、公邸発。同９時４分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。慢性副鼻腔炎の治療。手術後の経過観察と処置。
首相動静（２月１２日）
2023年02月12日09時49分
午前８時４６分、公邸発。同９時４分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。慢性副鼻腔炎の治療。手術後の経過観察と処置。
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