Ｗ杯スケート・談話
2023年02月12日07時26分
◇重かった
村上右磨 ちょっと体が重かった。きょうの結果はすごく悔しいけど、いい方向に進んでいる。自信を持って次のレースのスタートラインに立ちたい。（時事）
Ｗ杯スケート・談話
2023年02月12日07時26分
◇重かった
村上右磨 ちょっと体が重かった。きょうの結果はすごく悔しいけど、いい方向に進んでいる。自信を持って次のレースのスタートラインに立ちたい。（時事）
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