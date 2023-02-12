バイアスロンの世界選手権は１１日、ドイツのオーベルホフで男子１０キロスプリントが行われ、日本勢は立崎幹人の６２位が最高だった。小島清雅は７３位、長岡渓汰は１０１位、山本竜（いずれも自衛隊）は１０３位。 （時事）