【ソフトバンク】ドラフト２位新人の大津（日本製鉄鹿島）がシート打撃に登板。「直球を含めると七つある」という多彩な球種を使い分け、中村晃や近藤ら主力を打ち取った。「抑えられたのは自信になった。もっとアピールしたい」

開幕ローテーション入りを目指す右腕。見守った藤本監督は「なかなか面白い。何を投げているのか分からない。打者は嫌だと思う」と感心した。 （宮崎）