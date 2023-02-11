第７２回全国高校スキー大会最終日は１１日、山形・赤倉温泉スキー場などで行われ、男子回転で直江優作（北海道・小樽双葉）が優勝し、大回転との２冠を果たした。

距離の男子４０キロリレーは中野立志館（長野）が勝ち、女子１５キロリレーは飯山（同）が６連覇した。学校対抗得点１位は、男子が飯山、女子は花輪（秋田）。