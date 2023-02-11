東京、新たに１７５２人感染 前週比１２４０人減―新型コロナ
2023年02月11日17時08分
東京都は１１日、新たに１７５２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ１２４０人減少した。
新たに確認された死者は１５人。都基準による重症者は前日と同じ２２人だった。
東京、新たに１７５２人感染 前週比１２４０人減―新型コロナ
2023年02月11日17時08分
東京都は１１日、新たに１７５２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ１２４０人減少した。
新たに確認された死者は１５人。都基準による重症者は前日と同じ２２人だった。
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