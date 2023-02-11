東京都は１１日、新たに１７５２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ１２４０人減少した。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

新たに確認された死者は１５人。都基準による重症者は前日と同じ２２人だった。