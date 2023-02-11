渡辺ら準決勝へ ショートトラックＷ杯
2023年02月11日14時00分
スピードスケート・ショートトラックのワールドカップ（Ｗ杯）第６戦は１０日、オランダのドルドレヒトで行われ、１５００メートルで男子は渡辺啓太（阪南大職）と岩佐暖（きらぼし銀行）、女子は平井亜実（トヨタ自動車）が準決勝に進んだ。
リレーの日本は男子５０００メートル、女子３０００メートル、混合２０００メートルで、いずれも準決勝に進出した。 （時事）
渡辺ら準決勝へ ショートトラックＷ杯
2023年02月11日14時00分
スピードスケート・ショートトラックのワールドカップ（Ｗ杯）第６戦は１０日、オランダのドルドレヒトで行われ、１５００メートルで男子は渡辺啓太（阪南大職）と岩佐暖（きらぼし銀行）、女子は平井亜実（トヨタ自動車）が準決勝に進んだ。
リレーの日本は男子５０００メートル、女子３０００メートル、混合２０００メートルで、いずれも準決勝に進出した。 （時事）
こんな記事も
スポーツ総合
平野流、小野が３戦連続Ｖ スノーボードＷ杯(02/11 17:03)
千葉が女子３位、渡辺５位 ペアは三浦、木原組ＳＰ首位―四大陸フィギュア(02/11 16:30)
横浜Ｍが初優勝 甲府に競り勝つ―富士フイルム杯サッカー(02/11 16:22)
ＮＨＬ試合結果（１０日）(02/11 15:19)
ＮＢＡ試合結果（１０日）(02/11 15:19)
ザッケローニ氏、意識失う 自宅で転倒、サッカー元日本代表監督(02/11 14:07)
渡辺ら準決勝へ ショートトラックＷ杯(02/11 14:00)
巻き返した松山 米男子ゴルフ(02/11 12:21)
松山、第２Ｒ途中で１アンダー 米男子ゴルフ(02/11 11:48)
ウッズ、７カ月ぶり公式戦へ 男子ゴルフ(02/11 11:32)
米ソルトレーク招致、支持８割を維持 冬季五輪の世論調査(02/11 11:19)
長期契約「この年で光栄」 パドレスのダルビッシュが会見―米大リーグ(02/11 11:14)
田中、３０００で室内日本新 陸上女子(02/11 10:43)
メッシら最終候補 ＦＩＦＡ年間最優秀賞(02/11 10:39)
苦しんだシャルケの上月 ドイツ・サッカー(02/11 10:28)
シャルケの吉田、攻守に存在感 ドイツ・サッカー(02/11 10:21)
吉田、上田はフル出場 欧州サッカー(02/11 10:04)
欧州サッカー各国リーグ（１０日）(02/11 09:52)
ＩＯＣなど１００万ドル寄付 トルコ地震(02/11 09:27)
強風で予選延期 Ｗ杯ジャンプ男子(02/11 09:26)
永原は準々決勝敗退 パーク世界選手権―スケートボード(02/11 08:50)
高梨、体調不良も「まずまず」 Ｗ杯ジャンプ女子(02/11 08:40)
軍司、笠原が２位 スピードスケート世界ジュニア男子(02/11 08:29)
女子３０００で山本３位 アジア室内陸上(02/11 08:28)
女子の立崎芙は６８位 世界バイアスロン(02/11 08:21)
高梨は８位 Ｗ杯ジャンプ女子(02/11 08:19)
高木、後半に伸びず Ｗ杯スケート(02/11 08:01)
高木、５００で４位 Ｗ杯スケート(02/11 08:01)
悩める打撃、名伯楽がメス ロッテ内田臨時コーチ、的確指導―プロ野球・キャンプリポート（４）(02/11 07:17)
ＶＡＲ判定、観客に説明 女子Ｗ杯でも導入検討―クラブＷ杯サッカー(02/11 05:25)