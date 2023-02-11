欧州サッカー各国リーグ（１０日）
2023年02月11日09時52分
▽スペイン１部リーグ
カディス ２―０ ジローナ
▽イタリア・セリエＡ
ＡＣミラン １―０ ト リ ノ
▽ドイツ１部リーグ
シャルケ ０―０ ウォルフスブ
ルク
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（１０日）
2023年02月11日09時52分
▽スペイン１部リーグ
カディス ２―０ ジローナ
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ＡＣミラン １―０ ト リ ノ
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