首相動静（２月１１日）
2023年02月11日11時02分
午前１０時現在、公邸。朝の来客なし。
午前１０時１５分、公邸発。
午前１０時４０分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。
首相動静（２月１１日）
2023年02月11日11時02分
午前１０時現在、公邸。朝の来客なし。
午前１０時１５分、公邸発。
午前１０時４０分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。
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