金融緩和の継続必要 日銀総裁候補の植田氏
2023年02月10日21時06分
政府が次期日銀総裁に起用する方針を固めた経済学者の植田和男氏は１０日、現在の日銀の金融政策は「適切だ」と述べた上で、「現状では金融緩和の継続が必要」との見方を示した。ＮＨＫが同日報じた。
金融緩和の継続必要 日銀総裁候補の植田氏
2023年02月10日21時06分
政府が次期日銀総裁に起用する方針を固めた経済学者の植田和男氏は１０日、現在の日銀の金融政策は「適切だ」と述べた上で、「現状では金融緩和の継続が必要」との見方を示した。ＮＨＫが同日報じた。
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