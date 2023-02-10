ＩＡＥＡトップ、ロシア高官と会談
2023年02月10日20時58分
モスクワ訪問中の国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は１０日、占領下で砲撃にさらされるウクライナ南部ザポロジエ原発での「安全・保護区域」設置に向け、ロシアのリャプコフ外務次官と会談した。ロシア側の発表によると、双方は同原発の状況を中心に「原子力の安全の問題を巡り議論を深めた」という。
ＩＡＥＡトップ、ロシア高官と会談
2023年02月10日20時58分
モスクワ訪問中の国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は１０日、占領下で砲撃にさらされるウクライナ南部ザポロジエ原発での「安全・保護区域」設置に向け、ロシアのリャプコフ外務次官と会談した。ロシア側の発表によると、双方は同原発の状況を中心に「原子力の安全の問題を巡り議論を深めた」という。
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