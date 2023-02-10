茨城県は１０日、坂東市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約１１５万羽をすべて殺処分する。今シーズン、養鶏場での発生は同県内で６例目、全国では７６例目。

県によると、９日に養鶏場から「鶏がまとまって死んでいる」と家畜保健衛生所に通報があり、簡易検査で陽性と判明。その後の遺伝子検査で感染が確認された。