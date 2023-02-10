【ロンドン時事】週末１０日朝のロンドン外国為替市場では、日本政府が次期日銀総裁に元日銀審議委員で経済学者の植田和男氏を起用する方針を固めたとの報道を手掛かりに円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３０円台前半に上昇した。午前９時現在は１３０円３０～４０銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。