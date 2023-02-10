田中豊蔵氏死去（元朝日新聞社取締役論説主幹）
2023年02月10日17時57分
田中 豊蔵氏（たなか・とよぞう＝元朝日新聞社取締役論説主幹）１月２９日、埼玉県内の病院で死去、９０歳。栃木県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男泰介（たいすけ）氏。
田中豊蔵氏死去（元朝日新聞社取締役論説主幹）
2023年02月10日17時57分
田中 豊蔵氏（たなか・とよぞう＝元朝日新聞社取締役論説主幹）１月２９日、埼玉県内の病院で死去、９０歳。栃木県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男泰介（たいすけ）氏。
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