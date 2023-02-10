〔決算〕石油資源開発、２３年３月期業績見通しを上方修正 ＬＮＧ価格高騰が影響
2023年02月10日17時46分
石油資源開発＝２０２３年３月期連結業績予想について、売上高、各利益を上方修正した。液化天然ガス（ＬＮＧ）価格の高騰で天然ガスや電力の販売価格の上昇を見込む。
〔決算〕石油資源開発、２３年３月期業績見通しを上方修正 ＬＮ…
2023年02月10日17時46分
石油資源開発＝２０２３年３月期連結業績予想について、売上高、各利益を上方修正した。液化天然ガス（ＬＮＧ）価格の高騰で天然ガスや電力の販売価格の上昇を見込む。
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